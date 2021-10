Isigny-le-Buat L'Ilot (médiathèque,RAM...) Isigny-le-Buat, Manche [Loisirs] Jeux de société L’Ilot (médiathèque,RAM…) Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Manche

[Loisirs] Jeux de société L’Ilot (médiathèque,RAM…), 5 novembre 2021, Isigny-le-Buat. [Loisirs] Jeux de société

L’Ilot (médiathèque, RAM…), le vendredi 5 novembre à 15:00 Sur inscription

Des jeux autour du conte et de l’imaginaire (Dixit, Attrape rêves…) et des jeux comme Heroes of Normandie, Monopoly Normandie sont à votre disposition lors des ouvertures au public. L’Ilot (médiathèque,RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat, Manche Autres Lieu L'Ilot (médiathèque,RAM...) Adresse 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Ville Isigny-le-Buat lieuville L'Ilot (médiathèque,RAM...) Isigny-le-Buat