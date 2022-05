Loisirs Handi ‘ Spensables Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Loisirs Handi ‘ Spensables Le Puy-en-Velay, 10 juin 2022, Le Puy-en-Velay. Loisirs Handi ‘ Spensables Le Puy-en-Velay

2022-06-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Ces journées seront tournées autour de l’accès aux sports

et loisirs pour les personnes en situation de handicap. blandine.gil@apf.asso.fr +33 4 71 05 20 30 Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Ville Le Puy-en-Velay lieuville Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Loisirs Handi ‘ Spensables Le Puy-en-Velay 2022-06-10 was last modified: by Loisirs Handi ‘ Spensables Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 10 juin 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire