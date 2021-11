Saint-Martin-des-Champs Graine de Soleil à Avranches Manche, Saint-Martin-des-Champs [Loisirs] Fête du jeu Graine de Soleil à Avranches Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Manche

Saint-Martin-des-Champs

[Loisirs] Fête du jeu Graine de Soleil à Avranches, 13 novembre 2021, Saint-Martin-des-Champs. [Loisirs] Fête du jeu

le samedi 13 novembre à Graine de Soleil à Avranches

En avant première la sélection des jeux de Noël !

Ouvert à tous et gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

L’atelier des lutins ouvre ses portes ! Graine de Soleil à Avranches 31 avenue de Baffé à Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Martin-des-Champs Autres Lieu Graine de Soleil à Avranches Adresse 31 avenue de Baffé à Saint-Martin-des-Champs Ville Saint-Martin-des-Champs lieuville Graine de Soleil à Avranches Saint-Martin-des-Champs