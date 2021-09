Brécey Médiathèque Jean Dolé Brécey, Manche [Loisirs] Fête de la science Médiathèque Jean Dolé Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Manche

[Loisirs] Fête de la science Médiathèque Jean Dolé, 1 octobre 2021, Brécey. [Loisirs] Fête de la science

du vendredi 1 octobre au vendredi 15 octobre à Médiathèque Jean Dolé

**- Conférence Léa Chevalier : le métier de décorateur de cinéma :** Vendredi 8 octobre à 19h – pré-inscription conseillée **- Escape game recherche à risque :** Le 9 et 15 octobre. Sur inscription uniquement **- Exposition Eveillez l’esprit critique** Pour les 9-12 ans **- Casque de réalité virtuel** En libre accès

Sur inscription pour certaines activités.

Venez participer aux animations proposées par la médiathèque du 1er au 15 octobre. Médiathèque Jean Dolé rue Paul Lemonnier à Brécey Brécey Le Carrefour Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T13:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T12:00:00;2021-10-05T16:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T13:00:00;2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T20:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T12:00:00;2021-10-12T16:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brécey, Manche Autres Lieu Médiathèque Jean Dolé Adresse rue Paul Lemonnier à Brécey Ville Brécey lieuville Médiathèque Jean Dolé Brécey