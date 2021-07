Loisirs et détente à Savenay savenay, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Savenay.

Loisirs et détente à Savenay

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à savenay

3/ Objectifs pédagogiques Notre séjour aura pour objectif de répondre aux besoins de vacances, de repos, de détente et d’épanouissement de chaque jeune au sein du collectif, et ce en toute sécurité. Ces objectifs seront inhérents pour l’organisation de notre travail et devront être adoptés avec l’accord de chaque membre de l’équipe. Ils ont été construits en se fondant sur les valeurs éducatives de la commune de Bouguenais ainsi que sur nos valeurs personnelles (celles de l’équipe d’animation), nos objectifs professionnels et des besoins des jeunes. OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS D’ACTIONS Promouvoir l’échange, la solidarité, et le vivre-ensemble Instaurer un climat de confiance en favorisant le dialogue et la participation de tou.te.s dans un souci d’équité Elaborer collectivement une charte de vie autour des notions de « respect » et de « vivre ensemble » dont chacun.e donnera une définition qui devra être adoptée à l’unanimité (ou rediscutée) avant de passer à la personne suivante. Apprendre à grandir et évoluer en société dans un principe de respect et de tolérance Laisser les jeunes libres de choisir leurs modalités de fonctionnement de vie quotidienne et collective, même si cela ne paraît pas pertinent à l’équipe d’animation, qui saura l’expliquer, mais ne pas imposer. Les membres de cette dernière, au même titre que les jeunes, compteront pour une personne = une voix. Toutefois, ces derniers.ères ne manqueront pas d’analyser les décisions prises et de revenir sur ces dernières, en vue d’en souligner aussi bien les bons aspects que les mauvais. Au besoin, l’équipe d’animation demandera à ce qu’un autre type de fonctionnement soit discuté puis peut-être adopté. Faire appel à la solidarité et à la bonne volonté de chacun.e en cas de difficulté pour un.e des membres ou d’un petit groupe (aide à la mise en place du repas, soutiens lors des activités, etc.). Responsabiliser les jeunes et favoriser l’entraide dans la vie quotidienne et collective 12 OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS D’ACTIONS Mettre en place des moments d’échanges. Tour de parole de « bilan de la journée » à la fin de chacune d’entre elles au moment du goûter. Profiter également des moments de convivialité du déjeuner pour promouvoir le dialogue, ainsi que sur des temps informels (temps calmes, arrivée des jeunes…). Favoriser l’autonomie et la prise d’initiative Déterminer un cadre et des repères spatio-temporels dans lequel il est précisé où et quand il est possible de faire quoi Mettre en place un affichage rappelant les principes de la charte de vie et du planning des menus, tous deux élaborés collectivement. Ainsi que le planning des activités mais aussi des temps de la journée (repas, activités, temps libre, douches, veillées…). Co-construire, avec les jeunes, des projets collectifs En concertation avec les jeunes et en favorisant leur capacité à être force de proposition, mettre en place des jeux collectifs (de société, sportifs, etc.) des activités manuelles, de plein air, des veillées, ainsi que des sorties natures, culturelles, ludiques ou sportives lors des temps libres. Concernant les sorties possibles, les jeunes décideront collectivement en connaissance du budget disponible à cet effet. Permettre une réelle liberté de circulation Définir collectivement les règles de sécurité des moyens de circulation (routier, pédestre, quartier libre) et de l’ensemble de la vie collective. Leur demander quelles limites leur paraient-iels pertinentes. Là encore, l’équipe d’animation ajustera au besoin, d’abord en suggérant, puis en imposant dans le cas où la sécurité de chacun.e ne lui apparaît pas suffisamment respectée. 13 OBJECTIFS GENERAUX OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS D’ACTIONS Développer de nouveaux comportements dans une démarche d’éducation relative à l’environnement Sensibiliser aux éco gestes Mise en place du tri des déchets, notamment d’un compost, et d’un temps d’échange sur les éco-gestes (tri, gaspillage et surconsommation des déchets et de l’énergie…). Sensibiliser à une consommation responsable Favoriser autant que possible l’achat de produits locaux, avec le moins d’emballage (surtout plastique) et le plus possible d’origine biologique. Sensibilisation à la biodiversité Lors de l’élaboration de la charte sera abordé la question du respect de l’environnement dans lequel nous cohabiterons alors, de sa faune et de sa flore, de ses besoins et de l’attitude respectueuse qui doit par conséquent découler de chacun.e des membres du séjour. 14 4/ Fonctionnement 4.1 Vie quotidienne et collective Les vacances, et tout particulièrement lors des séjours, correspondent à une autre façon de vivre pour les jeunes, différente du cadre scolaire, durant lesquels l’on a moins de contraintes et plus de temps libre. Nous devons donc mettre en place une organisation souple tout en permettant aux jeunes de trouver leurs repères. L’organisation des différents temps de vie sera discutée, définie et négociée lors du premier jour avec tous les acteurs.rices du séjour. Ces règles de vies et les modalités de prises de décisions une fois déterminées collectivement seront respectées par tou.te.s. Pour cela il faudra favoriser l’expression du ou de la jeune afin qu’iel apprenne à devenir acteur.ice de ses vacances en donnant son opinion, en respectant celle des autres, en prenant position tout en réfléchissant à ce qui est le mieux pour elle ou lui. L’animateur.rice est en retrait, iel ne mène pas la discussion. Iel la recadre au besoin et propose la parole aux jeunes qui ne se sont pas exprimé.e.s. A cet effet, la « charte de vie » et les divers plannings (activités, tâches collectives, sorties…) feront l’objet d’un affichage permanent durant l’ensemble des vacances. Réveil et petit déjeuner échelonnés L’heure du réveil sera déterminée collectivement (avec les jeunes) la veille au soir en tenant compte des heures de départs en activité de la journée du lendemain et des besoins de sommeil de chacun-e, d’où la mise en place de réveils et petits déjeuners échelonnés. Un temps d’attente « autonome » sera proposé après le petit déjeuner, durant lesquels seront mis à disposition des jeux de société, de quoi lire et dessiner pour que les jeunes ne retournent pas directement dans les tentes afin de laisser la possibilité aux autres jeunes qui en auraient besoin de dormir un peu plus longtemps. La répartition des jeunes dans les tentes Les jeunes pourront s’installer dans les tentes comme ils et elles le souhaitent, en respectant toutefois les règles de non-mixité. Le nombre de jeunes par tente dépendra des protocoles sanitaires alors en vigueur. Chacun.e des membres de l’équipe d’animation dormiront dans des tentes individuelles, à proximité de celles des jeunes.

tarif au quotient familial, VACAF

séjour 12-14ans du 26 au 30 juillet 2021 à Savenay

savenay savenay Savenay Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00