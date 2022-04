[Loisirs] Entrez dans la danse L’Ilot (médiathèque,RAM…), 12 avril 2022, Isigny-le-Buat.

du mardi 12 avril au mercredi 22 juin à L’Ilot (médiathèque, RAM…)

**Atelier BD** Mardi 12 et mercredi 13 avril de 10h à12h A partir de 9 ans. Sur inscription. **Ciné-kids** Mercredis 20 avril et 18 mai à 15h30 Public 4/8 ans. **Atelier papier à partir de l’univers de l’artiste Katsumi Komagata** Vendredi 22 avril de 14h à 16h30 Public 6/9 ans. Sur inscription. **Ciné-danse** Vendredi 29 avril à 20h A partir de 8 ans. Sur inscription. **Exposition : La danse contemporaine en questions** Du 8 avril au 6 juillet aux horaires d’ouverture de la Médiathèque **Spectacle La puce, le chameau et les autres** **Cie Comme sur des roulettes et Cie LEA** Mardi 31 mai à 20h. A partir de 3 ans. Sur inscription. **Atelier de création d’accessoires** Mercredi 8 juin de 15h à 17h30 A partir de 10 ans. Sur inscription. **Escape game avec l’Imaginarium d’Eloïse** Dimanche 12 juin de 14h à 18h A partir de 10 ans. **Sortie Concert et Bal chorégraphique à Saint-Jean-le-Thomas** Samedi 18 juin Départ de la Médiathèque à 19h30. Retour prévu à minuit. Tarif plein 5€ Tarif réduit 3,50€. **Atelier danse et papier** Mercredi 22 juin de 14h à 16h30 A partir de 6 ans. Retrouvez le programme complet sur [[https://mediatheque.msm-normandie.fr](https://mediatheque.msm-normandie.fr)](https://mediatheque.msm-normandie.fr)

Le programme des animations à la médiathèque d’Isigny-le-Buat d’avril à juin.

L’Ilot (médiathèque,RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche



