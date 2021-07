Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Loisirs en fête Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Loisirs en fête Fumel, 11 septembre 2021, Fumel. Loisirs en fête 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 17:00:00

Fumel Lot-et-Garonne Cet événement a pour objectif de faire découvrir à tous, petits et grands, la richesse des activités proposées sur le Fumélois. En raison du contexte sanitaire, l’édition 2021 se déroulera entièrement en extérieur et sera limitée aux associations proposant une activité sportive. Ainsi, 25 associations sportives proposeront au public de découvrir leurs activités sur leur stand d’information. La moitié d’entre elles proposeront de les essayer sur place : foot, rugby, aviron, tir sportif, VTT, athlétisme, pelote basque, équitation, basket, tennis, boxe …. Cet événement a pour objectif de faire découvrir à tous, petits et grands, la richesse des activités proposées sur le Fumélois. En raison du contexte sanitaire, l’édition 2021 se déroulera entièrement en extérieur et sera limitée aux associations proposant une activité sportive. +33 5 53 49 59 89 Cet événement a pour objectif de faire découvrir à tous, petits et grands, la richesse des activités proposées sur le Fumélois. En raison du contexte sanitaire, l’édition 2021 se déroulera entièrement en extérieur et sera limitée aux associations proposant une activité sportive. Ainsi, 25 associations sportives proposeront au public de découvrir leurs activités sur leur stand d’information. La moitié d’entre elles proposeront de les essayer sur place : foot, rugby, aviron, tir sportif, VTT, athlétisme, pelote basque, équitation, basket, tennis, boxe …. Mairie dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Ville Fumel lieuville 44.48521#0.94546