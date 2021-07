Saint-James Le bas des rivières à Saint-James Manche, Saint-James [Loisirs] Eau fil des paysages Le bas des rivières à Saint-James Saint-James Catégories d’évènement: Manche

du dimanche 25 juillet au dimanche 22 août à Le bas des rivières à Saint-James

**DIMANCHE 25 JUILLET** Côte 314 – MORTAIN **DIMANCHE 22 AOÛT** Le bas des rivières SAINT-JAMES **2 ateliers par jour : De 10h à 12h ou de 14h à 16h** Réservations : Pour le 25 juillet à l’office de tourisme de Mortain-Bocage au 02.33.59.19.74 Pour le 22 août à l’office de tourisme de Pontorson au 02.33.60.20.65

Tarif : 5,50€/participant. Réservation obligatoire.

Ateliers dessin avec Christine Goldsmith, artiste peintre sur deux lieux différents

2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T16:00:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T16:00:00

