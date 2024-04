Loisirs créatifs pour les jeunes Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef, mardi 23 avril 2024.

Si vos enfants ou petits-enfants souhaitent développer leur créativité et leur expression artistique et vous ne savez pas comment les occuper pendant les vacances de Pâques à Saint-Michel-Chef-Chef, nous avons l’activité qu’il vous faut !



L’ association Créative Océane à Saint-Michel-Chef-Chef propose aux jeunes de 6 à 14 ans un après-midi de loisirs créatifs.

3 bonnes raisons d’inscrire vos enfants à cet atelier

les enfants explorent différentes techniques et découvrent leur potentiel artistique lors de cette activité encadrée par des bénévoles passionnés

c’est l’occasion pour les jeunes de s’exprimer librement, de gagner confiance en eux, d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur motricité fine à travers des ateliers ludiques et interactifs

les après-midis créatifs sont des moments de partage et de convivialité. Les enfants rencontrent d’autres jeunes et pourront me^ême peut-être se faire de nouveaux amis

A noter

l’association Créative Océane propose des tarifs abordables pour permettre à tous les enfants de participer

les ateliers ont lieu en petits groupes, ce qui garantit un suivi individualisé et une attention particulière à chaque enfant

Infos pratiques

pré-inscription obligatoire avant le 22 avril par tél ou mail

avoir entre 6 et 14 ans pour y participer

les jeunes partiront avec leur réalisation

Alors, n’hésitez plus et inscrivez vos enfants aux ateliers de l’association Créative Océane !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 14:00:00

Salle de Jade Avenue de la Convention

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire a.creativeoceane@orange.fr

