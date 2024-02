Loisirs créatifs Meilhan, mercredi 21 février 2024.

Loisirs créatifs Meilhan Landes

Pendant les vacances scolaire, consacrez un après-midi aux loisirs créatifs. A partir de 6 ans (et accompagné d’un adulte), nous vous accompagnerons pour des réalisations hivernales.

Pour finir l’après-midi, des moments lectures seront offerts en compagnie des ours polaires et de chocolats chauds

Animation sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21

164 Rue Félix Robert

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine biblio.meilhan@orange.fr

L’événement Loisirs créatifs Meilhan a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Tartas