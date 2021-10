Paris APATD Paris Loisirs créatifs APATD Paris Catégorie d’évènement: Paris

Loisirs créatifs APATD, 5 octobre 2021, Paris. Loisirs créatifs

du mardi 5 octobre au mardi 19 octobre à APATD

**Loisirs créatifs de 14h30 à 16h30** _Les mardis 05-12 et 19 octobre_ Venez-vous faire plaisir et réaliser des petits objets de décoration dans une ambiance chaleureuse et conviviale. (Débutants bienvenus) Ateliers gratuits uniquement sur inscription **Passe sanitaire + masque obligatoire**

Inscription

Les après midis d’ATD APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T16:30:00;2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T16:30:00;2021-10-19T14:30:00 2021-10-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu APATD Adresse 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Ville Paris lieuville APATD Paris