LOISIRS CREATIFS Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

LOISIRS CREATIFS, 5 avril 2023, Agde . LOISIRS CREATIFS Rue de la Capitainerie Agde Hérault

2023-04-05 14:00:00 – 2023-04-05 16:00:00 Agde

Hérault La Nature déborde d’imagination quand il s’agit de créer des formes et des associations de couleurs. Les fonds marins n’échappent pas à la règle ! Animaux aux formes étranges, couleurs « flashies » ou au contraire as du camouflage. Le temps d’un atelier, laissez déborder votre imagination pour créer des animaux marins avec différents supports. > Ateliers pour les enfants (adulte accompagnant obligatoire)

> Places limitées à 12 personnes, Atelier créatif d’animaux marins sur différents supports. +33 4 67 94 67 90 Agde

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Rue de la Capitainerie Agde Hérault Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Agde

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

LOISIRS CREATIFS 2023-04-05 was last modified: by LOISIRS CREATIFS Agde 5 avril 2023 Agde Hérault Rue de la Capitainerie Agde Hérault

Agde Hérault