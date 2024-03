[Loisirs] Chasse aux œufs Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie, dimanche 7 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:30:00+02:00

En partenariat avec la mairie de Saint-Michel-de-Montjoie et l’association Les amis du granit.

Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie 50670 Manche Normandie 02 33 59 02 22 http://www.culture-agglo-msm-normandie.fr Au coeur du village, dans un parc aux arbres remarquables, découvrez une exceptionnelle collection de plus de 130 pièces de granit réunie grâce aux habitants. Cinq loges d’interprétation vous expliquent la formation du granit, son extraction, ses utilisations. Une carrière pédagogique a également été reconstituée qui retrace le travail d’extraction du granit par les carriers et présente les outils et le matériel ancien de transport. Ouvert de mars à octobre sur réservation. Fermé le 1er mai.

CAMSMN