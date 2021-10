Le Teilleul Médiathèque du Teilleul Le Teilleul, Manche [Loisirs] Ateliers d’automne Médiathèque du Teilleul Le Teilleul Catégories d’évènement: Le Teilleul

du samedi 30 octobre au jeudi 4 novembre à Médiathèque du Teilleul

**Atelier « Fantôme dans un bocal »** Samedi 30 octobre à 10h30 Création de petits fantômes à mettre dans un bocal **Atelier « Couronne d’automne »** Jeudi 4 novembre à 10h30 Création d’une couronne d’automne avec des feuilles d’arbres fabriquées en papier

Présentation du passe sanitaire pour les plus de 12 ans. Gratuit, sur inscription.

