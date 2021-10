Isigny-le-Buat L'Ilot (médiathèque,RAM...) Isigny-le-Buat, Manche [Loisirs] Atelier BD L’Ilot (médiathèque,RAM…) Isigny-le-Buat Catégories d’évènement: Isigny-le-Buat

Atelier BD

du mercredi 10 novembre au mercredi 8 juin 2022 à L'Ilot (médiathèque, RAM…)

Créer des personnages, inventer des histoires, découvrir des astuces pour dessiner…

L'Ilot (médiathèque,RAM…)
2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat
Isigny-le-Buat
Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T16:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T16:00:00

