**Atelier de fabrication de carte avec la découpeuse laser** Mercredi 8 juin de 14h à 18h À partir de 7 ans. En partenariat avec l’espace public numérique. **Grand jeu d’enquête par l’Imaginarium d’Eloise** Samedi 11 juin de 14h à 17h30 À partir de 10 ans. Deux animations proposées sur le thème d’Arsène Lupin Médiathèque de Ducey – Les Chéris Le Pressoir à Ducey – Les Chéris Ducey-les-Chéris Ducey Manche

