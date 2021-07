Saint-Michel-de-Montjoie Parc-musée du granit Manche, Saint-Michel-de-Montjoie [Loisirs] Animations estivales Parc-musée du granit Saint-Michel-de-Montjoie Catégories d’évènement: Manche

**APPRENTI SCULPTEUR, C’EST À TOI !(ATELIER GRAVURE)** Mercredis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 14h Sur réservation. À partir de 8 ans. Tarif : 5€/participant. **BALADE ET PAPOTAGES** Vendredis 9 et 23 juillet, 6 août à 14h Sur réservation. Tarif : 2.50€/participant. **UNE FRESQUE AU NATUREL** Vendredi 30 juillet à 14h Sur réservation. Tarif : 5€/participant. **FEUILLES EN FOLIES** Vendredi 13 août à 14h Sur réservation. Tarif : 5€/participant. Animations en juillet et août 2021 au Parc-Musée du Granit Parc-musée du granit 12 le haut du bourg à Saint-Michel-de-Montjoie Saint-Michel-de-Montjoie Manche

