Puceul Puceul Loire-Atlantique, Puceul LOISIRS À L’AIR LIBRE – TAG ARCHERY ET LASER GAME Puceul Puceul Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Puceul

LOISIRS À L’AIR LIBRE – TAG ARCHERY ET LASER GAME Puceul, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Puceul. LOISIRS À L’AIR LIBRE – TAG ARCHERY ET LASER GAME 2021-07-31 – 2021-07-31 Rue du Bois Bois de la Savinais

Puceul Loire-Atlantique Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! Simulez des confrontations en famille, avec vos amis, petits et grands sans risque de vous faire mal ou vous salir grâce aux équipements à visée infrarouge capable d’atteindre leur cible jusqu’à 100m. Et testez votre agilité et votre précision avec le tag archery. Immergez-vous dans un monde stratégique et ludique, le tout en pleine nature ! Tout public (Attention ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.)

Gratuit

Entrée Libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Affrontez-vous en famille ou entre ami·es en pleine nature ! Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! Simulez des confrontations en famille, avec vos amis, petits et grands sans risque de vous faire mal ou vous salir grâce aux équipements à visée infrarouge capable d’atteindre leur cible jusqu’à 100m. Et testez votre agilité et votre précision avec le tag archery. Immergez-vous dans un monde stratégique et ludique, le tout en pleine nature ! Tout public (Attention ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.)

Gratuit

Entrée Libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Puceul Étiquettes évènement : Autres Lieu Puceul Adresse Rue du Bois Bois de la Savinais Ville Puceul lieuville 47.52612#-1.61113

Évènements liés