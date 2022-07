LOISIRS À L’AIR LIBRE – ORIENTATION SUR L’EAU Abbaretz Abbaretz Catégories d’évènement: Abbaretz

Loire-Atlantique Abbaretz Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! Sur l’eau, embarquez à bord d’un canoë pour retrouver les balises cachées et sur terre pour compléter votre collection de balises manquantes. Prévoir une tenue adaptée et un pique-nique.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Tout public

Gratuit

