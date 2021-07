LOISIRS À L’AIR LIBRE – LES TETES EN L’AIR Nozay, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Nozay.

LOISIRS À L’AIR LIBRE – LES TETES EN L’AIR 2021-07-28 – 2021-07-28

Nozay Loire-Atlantique Nozay

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été !

Escaladez une paroi naturelle en pierre bleue, testez votre vertige avec une tyrolienne… Bref, un après-midi où vous aurez la tête en l’air et où vos pieds ne toucheront plus le sol ! D’autres activités en pleine nature vous seront également proposées comme la course d’orientation, du tir à l’arc et un atelier pour tisser un lien avec la nature qui nous entoure !

Attention ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

à partir de 6 ans

Gratuit

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Escalade, tyrolienne… Testez votre vertige !

accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/listes/loisirs-a-lair-libre/

