LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT-PETITS Saffré, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saffré. LOISIRS À L’AIR LIBRE – LE COIN DES TOUT-PETITS 2021-07-20 – 2021-07-20 La Métairie du Temple Jardin du chateau

Saffré Loire-Atlantique Saffré Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! Le coin des tout-petits, c’est une matinée consacrée aux tout-petits pour travailler leur motricité : babygym, babixplore, ballons sauteurs… 0-4 ans

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l'Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l'été ! Le coin des tout-petits, c'est une matinée consacrée aux tout-petits pour travailler leur motricité : babygym, babixplore, ballons sauteurs… 0-4 ans

Gratuit

Entrée libre Informations auprès de l'office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saffré Étiquettes évènement : Autres Lieu Saffré Adresse La Métairie du Temple Jardin du chateau Ville Saffré lieuville 47.49679#-1.57702

