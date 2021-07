LOISIRS À L’AIR LIBRE – « KAZI CLASSIK » Treffieux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Treffieux.

LOISIRS À L’AIR LIBRE – « KAZI CLASSIK » 2021-07-08 17:00:00 – 2021-07-08 18:00:00 Le Haut Rocher Halle de Gruellau

Treffieux Loire-Atlantique Treffieux

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été !

La musique classique… C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! À tel point que ces trois musicien·nes passionné·es nous délivrent une version très personnelle de quelques unes des œuvres les plus

célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

A 17h00

À partir de 3 ans

Gratuit

Sur inscription

Jauge limitée afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

Spectacle « Kazi Classik » – Loisirs à l’Air Libre Par la Compagnie Ernesto Barytoni

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été !

La musique classique… C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! À tel point que ces trois musicien·nes passionné·es nous délivrent une version très personnelle de quelques unes des œuvres les plus

célèbres du répertoire classique. Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

A 17h00

À partir de 3 ans

Gratuit

Sur inscription

Jauge limitée afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par