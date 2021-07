Puceul Puceul Loire-Atlantique, Puceul LOISIRS À L’AIR LIBRE – JEU DE L’OIE GEANT Puceul Puceul Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2021-07-29 – 2021-07-29

Puceul Loire-Atlantique Puceul Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! L’ASPHAN vous accueille pour passer un moment agréable en famille. Par équipe de 2 ou 3, lancez les dés, répondez aux charades, devinettes, énigmes… et soyez les premiers à terminer la partie ! à partir de 7 ans (Attention ! Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.)

Gratuit

Soyez les premier à terminer la partie du célèbre jeu de l'oie !

Gratuit

Gratuit

Sur inscription Informations auprès de l'office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Puceul

