Nozay

LOISIRS À L’AIR LIBRE – JARDIN AQUATIQUE D’ETE Nozay, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Nozay. LOISIRS À L’AIR LIBRE – JARDIN AQUATIQUE D’ETE 2021-07-16 – 2021-07-16 Route de Nort sur Erdre Piscine Les Bassins de la Chesnaie

Sur inscription auprès de la piscine Les Bassins de la Chesnaie Profitez avec vos tout-petits de la piscine avec ses jeux, toboggans, tapis, ballons et parcours ! piscine@cc-nozay.fr +33 2 40 87 84 60 https://www.cc-nozay.fr/ Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! S’amuser à son rythme, en découvrant mille et une expériences : jeux, toboggans, tapis, ballons, parcours sont à disposition de l’enfant pour lui permettre d’explorer de nouvelles sensations et de s’épanouir au maximum avec ses parents. 6 mois – 5 ans

Tarif habituel de la piscine

Sur inscription auprès de la piscine Les Bassins de la Chesnaie dernière mise à jour : 2021-07-03 par

