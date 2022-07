LOISIRS À L’AIR LIBRE – FLÂNERIE HISTORIQUE AUTOUR DE L’ETANG DE CLEGREUC Vay Vay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vay

LOISIRS À L’AIR LIBRE – FLÂNERIE HISTORIQUE AUTOUR DE L’ETANG DE CLEGREUC Vay, 24 août 2022, Vay. LOISIRS À L’AIR LIBRE – FLÂNERIE HISTORIQUE AUTOUR DE L’ETANG DE CLEGREUC

ETANG DE CLEGREUC Vay Loire-Atlantique

2022-08-24 – 2022-08-24 Vay

Loire-Atlantique Vay Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! L’association « Les Mémoires de Vay » vous propose une balade autour de l’étang de Clégreuc pour y découvrir l’histoire de l’étang ainsi que sa faune et sa flore. Prévoir une gourde d’eau et une casquette Tout public

Gratuit Informations et inscriptions auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Grâce à l’association Mémoire de Vay, découvrez la faune et la flore foisonnantes de cet espace naturel remarquable. Au programme : Histoire, Préhistoire et illustrations poétiques. Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! L’association « Les Mémoires de Vay » vous propose une balade autour de l’étang de Clégreuc pour y découvrir l’histoire de l’étang ainsi que sa faune et sa flore. Prévoir une gourde d’eau et une casquette Tout public

Gratuit Informations et inscriptions auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Vay

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vay Autres Lieu Vay Adresse ETANG DE CLEGREUC Vay Loire-Atlantique Ville Vay lieuville Vay Departement Loire-Atlantique

Vay Vay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vay/

LOISIRS À L’AIR LIBRE – FLÂNERIE HISTORIQUE AUTOUR DE L’ETANG DE CLEGREUC Vay 2022-08-24 was last modified: by LOISIRS À L’AIR LIBRE – FLÂNERIE HISTORIQUE AUTOUR DE L’ETANG DE CLEGREUC Vay Vay 24 août 2022 ETANG DE CLEGREUC Vay Loire-Atlantique

Vay Loire-Atlantique