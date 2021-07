Vay Vay Loire-Atlantique, Vay LOISIRS À L’AIR LIBRE – FETE FORAINE Vay Vay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vay

LOISIRS À L’AIR LIBRE – FETE FORAINE Vay, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Vay. LOISIRS À L’AIR LIBRE – FETE FORAINE 2021-07-17 – 2021-07-17 Rue du Pré au Rocher Plateau des fetes de Langast

Vay Loire-Atlantique Vay Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! Amusez-vous comme dans une fête foraine en sautant sur des jeux gonflables pour petit·es et grand·es… Des trampolines et autres fantaisies pour passer un après-midi de folie ! Tout public

Gratuit

Entrée libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vay Étiquettes évènement : Autres Lieu Vay Adresse Rue du Pré au Rocher Plateau des fetes de Langast Ville Vay lieuville 47.54851#-1.70291

