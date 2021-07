Nozay Nozay Loire-Atlantique, Nozay LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONFERENCE ET SPECTACLE « LA FORET DU JADIS » Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay

LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONFERENCE ET SPECTACLE « LA FORET DU JADIS » Nozay, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nozay. LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONFERENCE ET SPECTACLE « LA FORET DU JADIS » 2021-07-13 17:00:00 – 2021-07-13 17:45:00 Rue du vieux Bourg JARDIN PUBLIC

Nozay Loire-Atlantique Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été ! Un voyage ludique, de récits et de musique. À chaque instrument, sa propre histoire… une histoire de rencontre, une histoire d’accident, une histoire de mythe. C’est un voyage par la petite porte, celle du hasard, de l’ouverture et de la passion dans l’univers de la musique. Synopsis Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous embarque dans une aventure musico temporelle extraordinaire et mouvementée ! À la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux univers sonores : ceux des Pygmées et de la forêt, des guitares saturées de Jimmy Hendrix, des chants Berbères et transes Amérindiennes, toutes sortes de trouvailles musicales créées par l’humanité pour s’exprimer. Dans ce voyage spatio-temporel à durée limitée, il devra faire vite afin de ne pas rester bloqué dans cette époque à tout jamais… Accrochez vos ceintures, ouvrez grand vos oreilles… téléportation activée ! à partir de 8 ans

gratuit

inscription : https://lamano.centres-sociaux.fr/leone/

