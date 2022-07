LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONCERT DU TRIO CYA Treffieux Treffieux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treffieux

LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONCERT DU TRIO CYA Treffieux, 29 juillet 2022, Treffieux. LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONCERT DU TRIO CYA

101 Rue Pierre Garde Ecole de la Hulotte Treffieux Loire-Atlantique Ecole de la Hulotte 101 Rue Pierre Garde

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 20:00:00

Ecole de la Hulotte 101 Rue Pierre Garde

Treffieux

Loire-Atlantique Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! De David Bowie à Mylène Farmer, en passant par Henry Purcell, les membres du Trio CYA font vibrer cordes et peaux au service de l’émotion.

Ils jouent, chantent, improvisent pour nous emmener et nous surprendre ! Tout public

Gratuit

Entrée libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Des tubes avec du jazz dedans Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! De David Bowie à Mylène Farmer, en passant par Henry Purcell, les membres du Trio CYA font vibrer cordes et peaux au service de l’émotion.

Ils jouent, chantent, improvisent pour nous emmener et nous surprendre ! Tout public

Gratuit

Entrée libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Ecole de la Hulotte 101 Rue Pierre Garde Treffieux

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treffieux Autres Lieu Treffieux Adresse Treffieux Loire-Atlantique Ecole de la Hulotte 101 Rue Pierre Garde Ville Treffieux lieuville Ecole de la Hulotte 101 Rue Pierre Garde Treffieux Departement Loire-Atlantique

Treffieux Treffieux Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treffieux/

LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONCERT DU TRIO CYA Treffieux 2022-07-29 was last modified: by LOISIRS À L’AIR LIBRE – CONCERT DU TRIO CYA Treffieux Treffieux 29 juillet 2022 101 Rue Pierre Garde Ecole de la Hulotte Treffieux Loire-Atlantique

Treffieux Loire-Atlantique