LOISIRS À L’AIR LIBRE – BMX EN FÊTE Nozay, 6 juillet 2022, Nozay.

LOISIRS À L’AIR LIBRE – BMX EN FÊTE

Route de Mocque-Souris Nozay Loire-Atlantique

2022-07-06 14:00:00 – 2022-07-07 17:00:00

Nozay

Loire-Atlantique

Nozay

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges !

VTT, VTT électrique, draisiennes pour les plus petits… en accès libre

Ateliers « BMX Free style » et « air bag » sur réservation auprès de l’Animation Sportive Départementale (06 86 45 82 90) pour les créneaux suivants :

-Mercredi : 14h, 15h et 17h

-Jeudi : 14h, 15h, 16h et 17h

Prévoir une gourde d’eau et une casquette

A partir de 7 ans

Gratuit

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Testez le vélo sous toutes ses formes !

accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/listes/loisirs-a-lair-libre/

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges !

VTT, VTT électrique, draisiennes pour les plus petits… en accès libre

Ateliers « BMX Free style » et « air bag » sur réservation auprès de l’Animation Sportive Départementale (06 86 45 82 90) pour les créneaux suivants :

-Mercredi : 14h, 15h et 17h

-Jeudi : 14h, 15h, 16h et 17h

Prévoir une gourde d’eau et une casquette

A partir de 7 ans

Gratuit

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Nozay

dernière mise à jour : 2022-07-01 par