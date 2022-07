LOISIRS À L’AIR LIBRE – BALADE NOCTURNE EN VTT Treffieux Treffieux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Treffieux Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! Découvrez une balade de 12 km à vélo et de nuit, sur les petits chemins de Treffieux, avec leurs mystères et surprises. Prévoir son VTT, un éclairage avec notamment une lampe frontale et un gilet jaune. Tout public

Entrée libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Sur les chemins de Treffieux accueil-nozay@erdrecanalforet.fr +33 7 60 46 99 00 https://www.cc-nozay.fr/listes/loisirs-a-lair-libre/ Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! Découvrez une balade de 12 km à vélo et de nuit, sur les petits chemins de Treffieux, avec leurs mystères et surprises. Prévoir son VTT, un éclairage avec notamment une lampe frontale et un gilet jaune. Tout public

