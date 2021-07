LOISIRS À L’AIR LIBRE – ACTIV’ET VOUS Saffré, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saffré.

LOISIRS À L’AIR LIBRE – ACTIV’ET VOUS 2021-07-23 17:00:00 – 2021-07-23 20:00:00

Saffré Loire-Atlantique

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été !

S’activer c’est bon pour la santé et c’est facile ! Défiez-vous au tir à l’élastique, dans les parcours gonflables et à la course d’orientation électronique. Profitez d’une soirée en musique avec les Soeurs Tartellini à la Guinguette des Janettes.

Concert des Soeurs Tartellini à 19h

Tout public

Gratuit

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

Tir à l’élastique, parcours gonflables et course d’orientation électronique, suivis d’un concert

Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et presque tous les jours de l’été !

S’activer c’est bon pour la santé et c’est facile ! Défiez-vous au tir à l’élastique, dans les parcours gonflables et à la course d’orientation électronique. Profitez d’une soirée en musique avec les Soeurs Tartellini à la Guinguette des Janettes.

Concert des Soeurs Tartellini à 19h

Tout public

Gratuit

Entrée libre

Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay

dernière mise à jour : 2021-07-01 par