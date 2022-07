LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA ! La Grigonnais La Grigonnais Catégories d’évènement: La Grigonnais

LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA ! La Grigonnais, 9 juillet 2022, La Grigonnais. LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA !

3 Rue de l’Abbé Merel Parc de la mairie La Grigonnais Loire-Atlantique Parc de la mairie 3 Rue de l’Abbé Merel

2022-07-09 – 2022-07-09

Parc de la mairie 3 Rue de l’Abbé Merel

La Grigonnais

Loire-Atlantique La Grigonnais Passez un été animé grâce au programme Loisirs à l’Air Libre : des rendez-vous sportifs, culturels, de loisirs et touristiques gratuits et pour tous les âges ! De nombreuses animations seront installées pour les plus petits : château gonflable, parcours d’éveil, jeux…

À ne pas manquer : le spectacle « Les Petits Plats dans les Grands », un spectacle d’improvisation pour petits et grands par la compagnie Les Balbutiés. Prévoir une gourde d’eau et une casquette Tout public

Gratuit

Entrée libre Informations auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay Parc de la mairie 3 Rue de l’Abbé Merel La Grigonnais

