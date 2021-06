Abbaretz Abbaretz Abbaretz, Loire-Atlantique LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA ! Abbaretz Abbaretz Catégories d’évènement: Abbaretz

Loire-Atlantique

LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA ! Abbaretz, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Abbaretz. LOISIRS À L’AIR LIBRE – 7 XTRA ! 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03 21:00:00

Abbaretz Loire-Atlantique Abbaretz Un après-midi ludique et festif pour petit·es et grand·es ! Toute l’après-midi amusez-vous dans les structures gonflables et avec les jeux d’extérieur. Découvrez également Abbaretz grâce à la visite décalée de Monsieur Le Maire et la compagnie Bulles de Zinc. 2 départs de visite : 16h et 18h. Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Finissez la journée en dansant avec le duo Tascabilissimo : un petit tour du monde à deux voix et trois instruments, le violon, l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation au voyage, une pépite d’énergie ! De 15h à 21h

Soirée musicale à partir de 19h

Tout public

Gratuit

Entrée libre Infos auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt – Accueil de Nozay dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Abbaretz, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaretz Adresse Ville Abbaretz lieuville 47.5537#-1.53177