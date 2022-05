L’oiseau vert d’après Gozzi Bourges, 1 juin 2022, Bourges.

L’oiseau vert d’après Gozzi Bourges

2022-06-01 – 2022-06-01

Bourges 18000

Dans sa fable théâtrale de 1765, Carlo Gozzi, nous plonge dans un monde extraordinaire. C’est à la fois

un voyage initiatique, un conte philosophique, une folie burlesque, où se croisent reine sanguinaire, roi

dépressif, charcutière dépassée, prince et princesse capricieux, statue qui parle, oiseau magique et bien

d’autres personnages hauts en couleur. Il faudra affronter bien des sortilèges, métamorphoses et autres

sorts, pour que chacun redevienne qui il est censé être et que l’oiseau vert dénoue toutes les intrigues de

cette aventure.

Classe de théâtre 14-17 ans du Conservatoire de Bourges

Entrée libre et gratuite sans réservation

Le 1er Juin à 19h30 au Théâtre Jacques Cœur, 18 juin à 19h au jardin des Prés Fichaux

conservatoire@ville-bourges.fr +33 2 48 48 13 60

Conservatoire de Bourges

Bourges

