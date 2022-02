L’oiseau Ravage Portets, 30 avril 2022, Portets.

L’oiseau Ravage Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

2022-04-30 – 2022-04-30 Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945

Portets Gironde

Jazz déplumé aux allures ailées qui dévoile ses migrations impressionnistes. Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, L’Oiseau Ravage étourdie et libère un plumage sauvage. Il surprend parce qu’il est surpris !

Avec Charlène Moura : saxophoniste abrupte, chant du doute et du tiraillement

Et Marek Kastelnik : pianiste impressionniste, intimiste, rock et baroque.

Ils ont déjà participé à la saison culturelle de La Forge en 2018, avec le ciné-concert « Le Ballon Rouge » d’Albert Lamorisse (Anticyclone Trio) ; « Mike Starnight » en apéro-concert, c’était lui aussi !

Cette fois-ci en duo, ils nous embarquent dans leur univers musical haut en couleurs. Tour à tour mélancolique puis saisissantes, leurs mélodies dessinent des tableaux qui éveillent tous les sens, nous envoie voler très haut.

Saxophone, chant, petites

+33 5 56 32 80 96

La forge

Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

