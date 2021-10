L’OISEAU QUI NE SAVAIT PAS CHANTER Fouzilhon, 12 décembre 2021, Fouzilhon.

L’OISEAU QUI NE SAVAIT PAS CHANTER 2021-12-12 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-12

Fouzilhon Hérault Fouzilhon

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Igor adore la musique, mais il chante faux… Dommage pour un oiseau !

A l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à l’idée d’entonner, pour la première fois de sa vie, le grand concert de l’aube. Hélas, les autres oiseaux lui disent qu’il chante faux et gâche tout. Il fait appel, en vain, au meilleur professeur de chant du pays : après quelques cours, madame l’Oie chante aussi faux que lui ! Effondré, Igor s’enfuit et voyage. Mais partout où il va il entend chanter et cela lui rappel sa profonde tristesse de ne pas savoir chanter ! Enfin il se pose dans le désert. Mis en confiance par la solitude et le silence des lieux, il se met à chanter… et réveille un dodo plongé dans un sommeil profond depuis des siècles. Ensemble, ils chantent jusqu’au matin. Et décident sans complexe d’aller parcourir le monde en chantant !

Jeune public à partir de 3 ans

Marionnettes et musique

Avec Désirée Snackey (comédienne et marionnettiste) et Emilien de Bortoli ( musicien )

Mise en scène et dramaturgie : Juliette Mouchonnat

Marionnettes : Sophie Laporte

Scénographie et décors : Thibault Crépin

Musique originale : Emilien de Bortoli

Têtes d’oiseaux et Bidouilles : Juliette Mouchonnat

