L’Oiseau Lire Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13090

Aix-en-Provence

L’Oiseau Lire Aix-en-Provence, 1 décembre 2022, Aix-en-Provence. L’Oiseau Lire

2, Place Antoine Maurel Bibliothèque Cezanne Aix-en-Provence 13090 Bibliothèque Cezanne 2, Place Antoine Maurel

2022-12-01 – 2022-12-01

Bibliothèque Cezanne 2, Place Antoine Maurel

Aix-en-Provence

13090 C’est un livre posé sur un pupitre aux ailes déployées, dans un décor rond et chaud. C’est une comédienne assise derrière l’oiseau, qui raconte, joue et chante. A chaque livre son univers, pour que l’histoire s’envole vers les yeux et les oreilles des enfants de 3 mois à 5 ans. Lecture d’albums pour les tout-petits à bibliothèque Cézanne avec la compagnie de la Pierre Blanche. Dans le cadre de « Par les villages » Bibliothèque Cezanne 2, Place Antoine Maurel Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: 13090, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence 13090 Bibliothèque Cezanne 2, Place Antoine Maurel Ville Aix-en-Provence lieuville Bibliothèque Cezanne 2, Place Antoine Maurel Aix-en-Provence Departement 13090

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

L’Oiseau Lire Aix-en-Provence 2022-12-01 was last modified: by L’Oiseau Lire Aix-en-Provence Aix-en-Provence 1 décembre 2022 13090 2 aix en provence Place Antoine Maurel Bibliothèque Cezanne Aix-en-Provence 13090

Aix-en-Provence 13090