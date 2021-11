Ris-Orangis Centre Culturel Robert Desnos Essonne, Ris-Orangis L’Oiseau-Lignes Centre Culturel Robert Desnos Ris-Orangis Catégories d’évènement: Essonne

Ris-Orangis

L’Oiseau-Lignes Centre Culturel Robert Desnos, 10 décembre 2021, Ris-Orangis. L’Oiseau-Lignes

Centre Culturel Robert Desnos, le vendredi 10 décembre à 20:00

Chloé Moglia et Marielle Chatain – Compagnie Rhizome Sur scène, un large tableau en ardoise que dépasse une branche morte, fragile appui pour qui souhaite s’envoler. L’Oiseau-Lignes prolonge les obsessions de notre artiste associée, Chloé Moglia, l’acrobate qui s’accroche au ciel. Dans ce spectacle, en compagnie de la musicienne Marielle Chatain, elle peuple le tableau noir de figures à la craie et emplit l’espace de suspensions incroyables. Araignée féline, ange oiseau, clown bienveillant qui défie la gravité, Chloé Moglia convoque encore une fois nos imaginaires d’enfants autour de ce brûlant désir d’échapper à la gravité du réel.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€

Araignée féline, ange oiseau, clown bienveillant qui défie la gravité, elle convoque encore une fois nos imaginaires d’enfants autour de ce brûlant désir d’échapper à la gravité du réel. Centre Culturel Robert Desnos 3 allée jean ferrat Ris-Orangis Ris-Orangis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Ris-Orangis Autres Lieu Centre Culturel Robert Desnos Adresse 3 allée jean ferrat Ris-Orangis Ville Ris-Orangis lieuville Centre Culturel Robert Desnos Ris-Orangis