Musée Hector-Berlioz, le jeudi 24 février à 15:00

À l’aide de peinture, crayons et d’éléments à coller, les participants réalisent un tableau en imaginant leur propre espèce d’oiseau. En écho au programme de science participative «BirdLab» auquel participe le musée Hector-Belioz et ses visiteurs !

5€ sur réservation

Réalisez votre oeuvre en créant une espèce d’oiseau imaginaire ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

2022-02-24T15:00:00 2022-02-24T17:00:00

