**François-Xavier Roth et Les Siècles rendent hommage au peintre tourquennois Mahdjoub Ben Bella qui s’est inspiré de l’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky pour peindre plusieurs toiles. Les Siècles interprètent également l’œuvre Khamsalwann de François Vercken, dédiée au peintre.** Formé par Nicolaï Rimsky-Korsakov à qui il dédie cette pièce, c’est en France que Stravinsky rencontre le succès grâce à sa collaboration avec Serge Diaghilev, créateur des Ballets Russes. Le 25 juin 1910, L’Oiseau de feu est présenté à l’Opéra de Paris. Leur travail commun est un véritable triomphe. Il s’agit d’un ballet en deux tableaux d’après un conte russe. Restons dans l’univers merveilleux des contes puisque c’est, entre autres, d’après ceux de Claude Perrault que Ravel compose Ma Mère l’Oye. L’interprétation de l’orchestre Les Siècles sera sur instruments français du début du 20e siècle. Stravinsky a inspiré les plus grands peintres, Chagall évidemment et aussi Mahjoub Ben Bella (1946-2020). Le peintre tourquennois dédie deux de ses toiles au compositeur : L’Oiseau de feu (2011) et Le Sacre du printemps (2012).

