L’OISEAU DE FEU – SPECTACLE AU THEATRE DOUZE Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

L’adaptation d’un célèbre conte russe dans une mise en scène originale et poétique. Pour guérir son père d’une profonde tristesse, le jeune Ivan Tsarévitch part à la recherche d’un oiseau au plumage magnifique . Dans sa quête, il va se perdre, affronter ses peurs, et accepter l’aide d’un loup étrange qui le mènera dans différents royaumes. Fidèle compagnon du protagoniste, Loup-gris le guide pour surmonter chaque épreuve, mais sa parole d’oracle ne sera pas toujours bien interprétée… Sa rencontre avec Hélène, princesse moderne, expressive et téméraire, le touchera là où il ne s’y attendait pas, l’amenant ainsi à se pencher sur ses méthodes et changer son regard sur le monde qui l’entoure. L’adaptation d’un célèbre conte russe dans une mise en scène originale et poétique. Interprétation: Mireya ARAUZO, Aurélie LEPOUTRE, Valerio ZAINA et Rachel RUELLO

Auteur: Alexandre AFANASSIEV

Mise en scène: Aurélie LEPOUTRE

Compagnie de l’Alouette

Centre Paris Anim' Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel Paris 75012 Contact : 0144756032 theatredouze@laligue.org

