L’oiseau de feu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion Catégories d’évènement: 87480

Saint-Priest-Taurion

L’oiseau de feu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion, 17 juin 2022, Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion. L’oiseau de feu 24 rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion

2022-06-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-17 19:00:00 19:00:00

Saint-Priest-Taurion 87480 24 rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion 87480 Saint-Priest-Taurion Vendredi 17 juin, 17h30 à l’école élémentaire Jean Gagnant à Saint-Priest-Taurion. Entrée libre. Tout public dès 7 ans. Informations : 05 55 39 70 38. Dans le cadre du festival « au bout du conte », spectacle « l’oiseau de feu » par Frédéric NAUD. Martin est le seul 6ème de toute la planète à n’avoir jamais joué aux jeux vidéos. Pour ne pas perdre la face devant ses copains de classe, il invente qu’il joue à SKAZKA, un jeu vidéo russe qui vient de sortir sur le dark web très dangereux ! « Tu es l’un des trois fils du Tsar et tu dois lui rapporter l’Oiseau de feu ». En quelques jours, tout le collège se passionne pour ce jeu introuvable. Martin commence à regretter d’être allé si loin dans le mensonge, quand on apprend qu’un grand 3e a disparu dans SKAZKA. Vendredi 17 juin, 17h30 à l’école élémentaire Jean Gagnant à Saint-Priest-Taurion. Entrée libre. Tout public dès 7 ans. Informations : 05 55 39 70 38. 24 rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: 87480, Saint-Priest-Taurion Autres Lieu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Adresse 24 rue Jean Gagnant Ville Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion lieuville 24 rue Jean Gagnant Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Departement 87480

Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion 87480 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-taurionsaint-priest-taurion/

L’oiseau de feu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion 2022-06-17 was last modified: by L’oiseau de feu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion 17 juin 2022 87480 Saint-Priest-Taurion

Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion 87480