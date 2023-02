L’OISEAU DE FEU ESPACE PARIS PLAINE, 22 mars 2023, PARIS.

L’OISEAU DE FEU ESPACE PARIS PLAINE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 au 2023-04-05 15:00. Tarif : 9.0 à 12.0 euros.

MON PREMIER CINÉ-CONCERT Créé et interprété par Clémence GAUDIN et Bruno GODARD Films d’animation de Ana Chubinidze, Natalya Chernysheva et Camille Mu?ller DULCINÉ / FOLIMAGE À PARTIR DE 3 ANS Clémence Gaudin à la contrebasse et Bruno Godard au basson doublent, bruitent et revisitent le répertoire classique sur quatre ravissants courts-métrages d’animation. Sur des partitions de Mozart, Grieg, Bizet ou Beethoven, ils interprètent avec humour et talent les histoires d’un petit bonhomme de poche, d’une araignée brodeuse, d’un flocon de neige en Afrique et d’un dragon violoniste. « Les enfants et les parents qui ont assisté à leur premier ciné-concert n’ont pas été déçus, tant par l’originalité que par la beauté des histoires des courts-métrages d’animation ! » L’Est éclairNous invitons toute personne se déplaçant en fauteuil roulant à prendre contact avec la salle au 01 39 58 74 87, afin de s’assurer des possibilités d’accueil lors des spectacles.Placement numérotéDurée : 35 minutes EUR9.0 9.0 euros

Votre billet est ici

ESPACE PARIS PLAINE PARIS 13, rue du Général Guillaumat 75015

MON PREMIER CINÉ-CONCERT

Créé et interprété par Clémence GAUDIN et Bruno GODARD

Films d’animation de Ana Chubinidze, Natalya Chernysheva et Camille Mu?ller

DULCINÉ / FOLIMAGE

À PARTIR DE 3 ANS

Clémence Gaudin à la contrebasse et Bruno Godard au basson doublent, bruitent et revisitent le répertoire classique sur quatre ravissants courts-métrages d’animation. Sur des partitions de Mozart, Grieg, Bizet ou Beethoven, ils interprètent avec humour et talent les histoires d’un petit bonhomme de poche, d’une araignée brodeuse, d’un flocon de neige en Afrique et d’un dragon violoniste.

« Les enfants et les parents qui ont assisté à leur premier ciné-concert n’ont pas été déçus, tant par l’originalité que par la beauté des histoires des courts-métrages d’animation ! » L’Est éclair

Nous invitons toute personne se déplaçant en fauteuil roulant à prendre contact avec la salle au 01 39 58 74 87, afin de s’assurer des possibilités d’accueil lors des spectacles.

Placement numéroté

Durée : 35 minutes

.2023-04-05.

Votre billet est ici