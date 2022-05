L’Oiseau de Feu , Le Sacre du printemps Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

L’Oiseau de Feu , Le Sacre du printemps Vichy, 22 juillet 2022, Vichy. L’Oiseau de Feu , Le Sacre du printemps place Aletti Opéra de Vichy Vichy

2022-07-22 – 2022-07-22 place Aletti Opéra de Vichy

Vichy Allier EUR Avec les vingt-deux danseurs du Malandain Ballet Biarritz, les chorégraphes Thierry Malandain et Martin Harriague arborent avec maestria deux ballets mythiques mis en musique par Igor Stravinski : L’Oiseau de feu et Le Sacre du printemps. place Aletti Opéra de Vichy Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse place Aletti Opéra de Vichy Ville Vichy lieuville place Aletti Opéra de Vichy Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

L’Oiseau de Feu , Le Sacre du printemps Vichy 2022-07-22 was last modified: by L’Oiseau de Feu , Le Sacre du printemps Vichy Vichy 22 juillet 2022 Allier vichy

Vichy Allier