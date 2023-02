L’OISEAU DE FEU LE SACRE DU PRINTEMPS THEATRE LOUIS ARAGON, 1 avril 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

L’OISEAU DE FEU LE SACRE DU PRINTEMPS THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 19:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce spectacle Revisitons nos classiques !Incisif et affuté, c’est ainsi que l’on qualifie le style du chorégraphe Thierry Malandain, figure emblématique du monde du ballet. C’est avec la même acuité qu’il a imaginé ce double programme entièrement dédié au compositeur russe Igor Stravinsky, faisant revivre deux pièces phares de l’histoire de la danse.Le directeur du Ballet Biarritz commence par livrer sa propre version deL’Oiseau de feu, tirée d’un conte russe et mêlant enchantement et sortilèges autour d’un phénix scintillant de mille feux. Tout rayonne dans ce ballet composé au cordeau, dont l’extrême précision du geste et de l’espace fascine. Thierry Malandain a confié la deuxième partie de soirée à Martin Harriague, chorégraphe basque de la jeune génération : toute sa fougue et son inventivité s’expriment dans un Sacre du Printemps sauvage, explosif, terrien. Un ballet comme un rituel ou une offrande, mais qui est aussi celle d’une compagnie au firmament de l’excellence chorégraphique française.

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

