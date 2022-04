L’Oiseau bleu Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Oiseau bleu Théâtre le Funambule Montmartre, 7 avril 2022, Paris. Du lundi 02 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h00

Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 16h55

. payant Plein adulte : 16€ Plein enfant : 12€ Réduction sur notre site

Entre imaginaire et poésie : Un conte pour petits et grands d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinck. Entre imaginaire et poésie : Un conte pour petits et grands d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinck Un soir de Noël, Tyltyl, une enfant de famille modeste, et son doudou Mytyl regardent avec envie et gourmandise le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va leur confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra guérir sa petite fille malade.

L’âme des animaux et des choses qui les entourent s’anime alors et les voilà embarqués tous ensemble dans un voyage initiatique au travers de la Nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur. Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/234/loiseau-bleu?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre le Funambule Montmartre Adresse 53 rue des saules Ville Paris lieuville Théâtre le Funambule Montmartre Paris Departement Paris

Théâtre le Funambule Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

L’Oiseau bleu Théâtre le Funambule Montmartre 2022-04-07 was last modified: by L’Oiseau bleu Théâtre le Funambule Montmartre Théâtre le Funambule Montmartre 7 avril 2022 Paris Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Paris Paris