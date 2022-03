L’Oiseau Bleu Marseille 1er Arrondissement, 15 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

L’Oiseau Bleu Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne Marseille 1er Arrondissement

2022-04-15 – 2022-04-15 Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

The Battle of war



Un conte pédagogique pour enfant de votre âge, dans lequel un oiseau, L’Oiseau Bleu, doit sauver la Suisse qui a été envahie par les chômeurs.



“L’oiseau bleu est un oiseau incroyable. Il est bleu, c’est pour ça qu’on l’appelle l’Oiseau Bleu. Plus fort et plus malin que n’importe quel méchant, il sait démanteler les projets les plus cruels visant à détruire l’Europe et la Bundesbank. Notamment la campagne de surnatalité du Luxembourg qui vise à envahir la France pour l’horizon 2020. Sans lui, nous sommes plus que perdus.”



De et avec : Arnaud Aymard

Arnaud Aymard (Spectralex)

Création 2011

Tout public dès 10 ans

Durée : 1h35

