L’OISEAU BLEU LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, jeudi 22 février 2024.

Entre imaginaire et poésie : Un conte pour petits et grands d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinck.Un soir de Noël, Tyltyl, une enfant de famille modeste, et son doudou Mytyl regardent avec envie et gourmandise le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va leur confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra guérir sa petite fille malade.L’âme des animaux et des choses qui les entourent s’anime alors et les voilà embarqués tous ensemble dans un voyage initiatique au travers de la Nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur.Un conte d’après l’œuvre de Maurice MaeterlinckAdaptation Lucie Contet et Cécile CovesMise en scène Salomé Elhadad RamonLumières Eliah RamonDécors, costumes Cie Poupées Russes et Cie CaméliaJeu Cécile Covès, Fiona LévyType de public : tout public à partir de 5 ansDurée du spectacle : 55 minutes EXTRAITS DE PRESSE :Une belle leçon de vie. Le Berry républicainL’oiseau bleu est une pièce bourrée d’humour, de charme, de poésie et de tendresse. Un voyage initiatique vers le bonheur. Vous serez surpris, vous serez émerveillés. FOUD’ARTLes comédiennes Fiona Levy et Cécile Coves mettent tout leur talent au service de cette allégorie de la recherche d’un bonheur, un bonheur qui se trouve tout bonnement là, autour de chacun de nous. GRANDE PARADEDes trouvailles de jeux et de mise en scène sans cesse renouvelées. PIANO PANIERCe spectacle est un bonheur. REVUE ÉTUDESUn spectacle poétique à souhait pour les petits et les grands ! A ne pas manquer ! CULTURACTULes deux comédiennes s’en donnent à cœur-joie, faisant don de leur corps, de leur incroyable énergie, pour égayer le spectateur et dessiner cette allégorie toute simple du bonheur. CULTURE ÉVASIONS

Tarif : 14.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 14:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75