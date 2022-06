L’Oiseau Bleu, d’après Maurice Maeterlinck Presly, 30 octobre 2022, Presly.

L’Oiseau Bleu, d’après Maurice Maeterlinck

L’âme des choses et des animaux qui les entourent s’anime alors et les voilà embarqués tous ensemble dans un voyage initiatique au travers de la Nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur.

Deux comédiennes incarnent une gale d’une quinzaine de personnages farfelus et féériques !

Un soir, Tyltyl une enfant de famille modeste et son doudou Mytyl, regardent avec envie et gourmandise, par la fenêtre, le repas des enfants riches. Apparaît alors une fée qui va lui confier une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu qui pourra rendre heureuse sa petite fille malade.

mairie-de-presly@wanadoo.fr +33 2 48 73 43 89

