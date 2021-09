L’Oiseau Bleu Coullons, 14 octobre 2021, Coullons.

L’Oiseau Bleu 2021-10-14 – 2021-10-14

Coullons Loiret Coullons

Surgit alors une fée qui va leur confi er une mission unique : trouver l’Oiseau Bleu, seul capable de guérir sa fille malade. L’âme des choses et des animaux qui entourent les protagonistes du conte s’anime et les voilà tous pris dans un extraordinaire voyage initiatique au travers de la nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du bonheur … Si on parvient à le capturer, on ” saura tout “, on ” verra tout “.

Un soir de Noël, deux enfants d’une famille très modeste, Tyltyl et Mytyl, regardent par la fenêtre, avec gourmandise et envie, le Noël des enfants riches.

